Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
17 Лютий 2017, Київ 14:19
Новини | Політика

Поліція розслідує побиття адвоката в Дніпрі як «перешкоджання адвокатській діяльності»

Поліція шукає нападників, які 16 лютого побили адвоката Андрія Вербу

Поліція шукає нападників, які 16 лютого побили адвоката Андрія Вербу

Дивитись коментарі

Поліція Дніпра відкрила кримінальне провадження за фактом побиття адвоката Андрія Верби, повідомили Радіо Свобода 17 лютого в обласній поліції. Провадження відкрили за статтею 397 Кримінального кодексу України – перешкоджання адвокатській діяльності. Справу розслідують в Центральному райвідділі поліції міста.

Водночас сам адвокат Андрій Верба розповів, що вранці 16 лютого виходив з дому і планував на таксі поїхати на роботу, але на нього напали невідомі і побили, передавши при цьому «вітання» від осіб, проти яких він веде справи.

Лікарі діагностували в адвоката струс мозку і численні гематоми. Після шпиталізації Андрій Верба звернувся з заявою до правоохоронців.

За словами свідків – сусідів потерпілого, невідомі чергували під їхнім будинком упродовж двох тижнів.

Сам адвокат пов’язує напад з професійною діяльністю. Він також заявляє, що запам’ятав нападників в обличчя.

Голова Дніпропетровського обласного відділення Спілки адвокатів України Євген Большаков заявив, що організація ухвалила звернення до Генерального прокурора, Міністра внутрішніх справ, обласного прокурора та керівництва обласної поліції з проханням «особливого контролю справи щодо побиття адвоката Андрія Верби в зв’язку з його професійною діяльністю».

У жовтні минулого року на адвоката Андрія Вербу вже був скоєний напад, справа розслідується.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG