Поліція розслідує побиття адвоката в Дніпрі як «перешкоджання адвокатській діяльності»

Поліція Дніпра відкрила кримінальне провадження за фактом побиття адвоката Андрія Верби, повідомили Радіо Свобода 17 лютого в обласній поліції. Провадження відкрили за статтею 397 Кримінального кодексу України – перешкоджання адвокатській діяльності. Справу розслідують в Центральному райвідділі поліції міста.

Водночас сам адвокат Андрій Верба розповів, що вранці 16 лютого виходив з дому і планував на таксі поїхати на роботу, але на нього напали невідомі і побили, передавши при цьому «вітання» від осіб, проти яких він веде справи.

Лікарі діагностували в адвоката струс мозку і численні гематоми. Після шпиталізації Андрій Верба звернувся з заявою до правоохоронців.

За словами свідків – сусідів потерпілого, невідомі чергували під їхнім будинком упродовж двох тижнів.

Сам адвокат пов’язує напад з професійною діяльністю. Він також заявляє, що запам’ятав нападників в обличчя.

Голова Дніпропетровського обласного відділення Спілки адвокатів України Євген Большаков заявив, що організація ухвалила звернення до Генерального прокурора, Міністра внутрішніх справ, обласного прокурора та керівництва обласної поліції з проханням «особливого контролю справи щодо побиття адвоката Андрія Верби в зв’язку з його професійною діяльністю».

У жовтні минулого року на адвоката Андрія Вербу вже був скоєний напад, справа розслідується.