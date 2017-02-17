КМДА: 18-22 лютого тимчасово заборонять рух низкою вулиць Києва

У Києві у зв’язку з заходами до річниці Революції гідності тимчасово заборонять рух транспорту низкою вулиць.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, рух тимчасово заборонять 18-22 лютого з 07:00 і до закінчення заходів.

У КМДА уточнюють, що перекриватимуть рух транспорту на вулиці Хрещатик (на відрізку від вулиці Богдана Хмельницького до будинку № 3 на Хрещатику), вулиці Михайлівській ( від Хрещатика до перетику з вулицею Костьольна), вулиць Архітектора Городецького, Ольгинській і Інститутській ( від алеї Героїв Небесної Сотні до перехрестя вулиць Інститутської і Шовковичної).

Відповідно до розпорядження КМДА, на час проведення заходів до Революції гідності будуть зміни в роботі маршрутів пасажирського транспорту загального користування.

Поліцію Києва в період відзначення Дня героїв Небесної сотні мають намір перевести на посилений режим несення служби, на службу вийдуть понад 6 тисяч правоохоронців.

У період з 18 по 22 лютого в усіх регіонах заплановані заходи з нагоди відзначення Дня Героїв Небесної сотні.

У період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше з яких – 20 лютого. Більшість людей загинули від куль снайперів, які влучали протестувальникам у голову, серце і шию. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати «Небесною сотнею». Крім того, сотні учасників протесту в Києві отримали поранення.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі осіб, 104 з них загинули.