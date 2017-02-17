Клімкін засудив напад у Пакистані, жертвами якого стали 80 людей

Міністр закордонних справ Павло Клімкін засудив напад у Пакистані 16 лютого, внаслідок якого, за останніми даними, загинули 80 людей.

«Рішуче засуджую боягузливий теракт у храмі в Пакистані. Співчуваю потерпілим і сім’ям загиблих», – написав Клімкін у Twitter.

Міністр також побажав якнайшвидшого одужання пораненим у результаті нападу.

Напад на суфійський храм на півдні Пакистану стався 16 лютого. Сьогодні стало відомо, що число жертв зросло до 80, понад 100 людей поранені. Повідомляється, що серед загиблих – щонайменше 30 дітей. Відповідальність за напад на себе взяло угруповання «Ісламська держава». Влада провінції Сінд, де сталася трагедія, оголосила триденну жалобу.