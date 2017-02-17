Мотузяник: минулої доби 3 військових загинули в Зайцеві, Авдіївці й Водяному

За минулу добу внаслідок бойових дій на Донбасі троє українських військовослужбовців загинули, 10 поранені, повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

Він уточнив, що військові загинули в Зайцеві, Авдіївці та Водяному на маріупольського напрямку, по одному військовослужбовцю поранені в Зайцеві, Пісках, Водяному та Лебединському, решта – в Авдіївці.

За його словами, обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків були зафіксовані на всіх напрямках, а на донецькому напрямку минулої доби ситуація погіршилася.

«Мова йде про авдіївську промзону та позиції на флангах. Перші ворожі обстріли в Кам’янці та Авдіївці почалися ще вночі. Ворог застосовував як легке, так і важке озброєння. У другій половині дня противник кинув у бій значно більші сили. НЗФ відкрили вогонь близько 15:00, і це тривало аж до кінця дня. Ворог стріляв з південно-східного напрямку (Яковлівка)», – сказав Мотузяник, додавши, що по позиціях українських військових бойовики випустили понад 100 мінометних мін.

Сепаратисти з угруповання «ДНР» звинуватили українську сторону в обстрілі Ясинуватої вчора ввечері з великокаліберної артилерії. Бойовики з угруповання «ЛНР» стверджують, що українські військові порушили режим тиші сім разів, обстрілявши їхні позиції біля населених пунктів і Первомайськ, Логвинове і Калинівка.

Контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.