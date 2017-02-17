Суд у Криму відхилив скарги на арешт двох фігурантів справи «Хізб ут-Тахрір»

Підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Криму 17 лютого не задовольнив апеляційну скаргу фігуранта ялтинської «справи «Хізб ут-Тахрір» Вадима Сірука на продовження його арешту до 8 квітня 2017 року, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Сам Вадим Сірук назвав рішення суду необґрунтованим. Він заявив, що переслідування його є політично обґрунтованим і характеризує відносини Росії з народами, що проживають на території незаконно анексованого нею півострова.

Крім того, як повідомила проекту Радіо Свобода Крим.Реалії дружина Сірука Анна Богачева, суд відхилив апеляційну скаргу ще одного фігуранта справи, Енвера Бекірова.

Розгляд апеляційної скарги ще одного фігуранта, Емір-Усеїна Куку, перенесли на 20 лютого.

Богачева додала, що триває судове засідання за скаргою четвертого обвинуваченого у справі: Мусліма Алієва.

«Я думаю, рішення по Мусліму Алієву також залишать в силі. Це незмінно і стабільно, що не приймаються доводи захисту, а лише продовжуються арешти», – заявив кримський адвокат Еміль Курбедінов.

3 лютого суд у Криму продовжив арешт чотирьох фігурантів ялтинської «справи «Хізб ут-Тахрір» до 8 квітня. Вони перебувають у в'язниці вже більше ніж рік.

Перших чотирьох обвинувачених заарештували 11 лютого 2016 року. Найбільш відомий з них – член Контактної групи з прав людини Емір-Усеїн Куку. Крім нього, були затримані алуштинець Муслім Алієв і житель села Краснокам’янка Енвер Бекіров, які працювали будівельниками, а також торговець квітами з Ялти Вадим Сірук. Слідчі ФСБ звинуватили їх в участі в діяльності забороненої в Росії організації «Хізб ут-Тахрір».

Правозахисники вважають заарештованих політичними в’язнями.

Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» в 2003 році, включивши в список 15 об’єднань, названих «терористичними».