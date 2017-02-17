Представники ОБСЄ мають намір зустрітися з лідерами угруповань «ДНР» і «ЛНР»

Представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі мають намір зустрітися з лідерами угруповань «ДНР» і «ЛНР» Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким для обговорення дотримання Мінських угод.

«СММ ОБСЄ вітає, що пан Захарченко та пан Плотницький відгукнулися на відкрите запрошення СММ та висловили готовність зустрітися», – повідомляє місія в twitter.

«СММ із нетерпінням чекає на обговорення, як вони можуть сприяти дотриманню Мінських угод, схвалених Радбезом ООН», – додають спостерігачі.

Водночас сепаратистські сайти повідомляють, що зустріч Захарченка та Плотницького з заступником голови СММ ОБСЄ Александром Гуґом вже розпочалася і відбувається в Луганську, у зустрічі також бере участь Владислав Дейнего, представник угруповання «ЛНР» на переговорах в Мінську.

Кілька пакетів домовленостей, досягнених на переговорах у білоруському Мінську в 2014–2015 роках і відомих як Мінські домовленості, передбачають, серед іншого, припинення вогню, виведення з території України іноземних військ, найманців і озброєнь, звільнення всіх заручників і незаконно утримуваних осіб чи встановлення контролю ОБСЄ над українсько-російським кордоном.

Від квітня 2014 року на Донбасі триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на Донбасі, Москва ці звинувачення відкидає і заявляє, що на непідконтрольних Києві територіях можуть бути російські «добровольці».