Точно: понад мільйон гривень сплачено з бюджету за відрядження депутатів у січні

Управління справами Верховної Ради України перерахувало 1182040 гривень народним депутатам на здійснення відряджень протягом січня 2017 року. Така інформація міститься на порталі використання публічних коштів, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Зокрема, 600 тисяч гривень сплачено готівкою за відрядження за кордон та 582040 гривень сплачено за подорож постійної делегації Ради на сесію Парламентської асамблеї Ради Європи.

Також понад 7 мільйонів гривень виплатили депутатам з бюджету за роботу в січні 2017 року.

В січні представники основних політичних груп ПАРЄ дійшли думки, що реформи в Україні є, але децентралізація і боротьба з корупцією – повільні під час обговорення резолюції на тему «Функціонування демократичних інституцій в Україні».