Єврокомісія: заборона Литвою російського каналу, що пропагує ненависть, є законною

Європейська комісія визнала цілком законним рішення Комісії з телебачення і радіомовлення Литви припинити на три місяці на території країни трансляцію програм російського каналу «РТР Планета» (виступає під назвою «Росія-РТР»). Підставою для заборони стало положення про недопущення «риторики ненависті».

«Європейська комісія оцінила кроки Литви на підставі Директиви щодо медіа-послуг, що передбачає припинення принципу свободи отримання аудіовізуальних медіа-послуг в Європі на підставі підбурювання до ненависті. Литва продемонструвала, що були явні, серйозні і грубі порушення заборони на підбурювання до ненависті в програмах, трансльованих «РТР Планета». Заяви, зроблені протягом трансляції цих програм, містили погрози окупації або військового знищення кількох держав, в тому числі країн Балтії. Комісія оцінила ухвалені заходи і вирішила, що тимчасове припинення мовлення Литвою є пропорційним і обґрунтованим», – мовиться у рішенні Європейської комісії.

«Директива про медіа-послуги» була переглянута 25 травня 2016 року з метою забезпечення кращого захисту від пропаганди ненависті у ЗМІ. Згідно із пропозицією Єврокомісії, тоді було розширене визначення «риторики ненависті», яка в новій редакції отримала пункт «підбурювання до насильства або ненависті», в тому числі на ґрунті етнічного походження, переконань, інвалідності, віку або сексуальної орієнтації. Пропозиція також передбачає вимогу до відеосайтів платформ (наприклад, YouTube) захищати громадян від підбурювання до насильства або ненависті.

Від 21 листопада 2016 року Комісія з телебачення і радіомовлення Литви припинила мінімум на три місяці ретрансляцію російського каналу «РТР Планета». Заборона стала обов’язковою для всіх ретрансляторів та інтернет-провайдерів.