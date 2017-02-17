Прокуратура розслідує обстріл житлових районів Авдіївки як теракт

Прокуратура розслідує вчорашній обстріл підтримуваними Росією бойовиками житлових районів Авдіївки як теракт.

Як повідомляє прес-служба відомства, досудове розслідування розпочали за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

У прокуратурі зазначають, що минулої доби сепаратисти обстріляли мирних жителів та житлові будинки Авдіївки, внаслідок цього одна людина загинула, двоє цивільних поранені.

Сепаратисти з угруповання «ДНР», у свою чергу, звинуватили українську сторону в обстрілі Ясинуватої вчора ввечері з артилерії.

Наприкінці січня спостерігалося загострення ситуації на Донбасі, зокрема через бої поблизу Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні боїв. Наразі ситуація в Авдіївці дещо нормалізувалася.