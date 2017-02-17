Таїланд продовжив безкоштовне оформлення віз із правом перебування до 60 днів

Уряд Таїланду продовжив безоплатне оформлення дипломатичними й консульськими установами країни за кордоном віз із правом перебування до 60 днів до 31 серпня, повідомляє департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України.

«Крім того, відповідно до зазначеного урядового рішення зменшено вдвічі на аналогічний період 2017 року вартість так званих «віз по прибуттю», які іноземні громадяни з 21-ї країни світу, включаючи Україну, мають змогу оформляти у 48 міжнародних пунктах пропуску в Таїланді. Зокрема, для громадян України вартість віз складає приблизно 30 доларів США», – йдеться в повідомленні.

Раніше безкоштовно оформити візу до Таїланду в консульствах для в’їзду до цієї країни з метою туризму строком на період від одного до 60 днів можна було оформити від 1 грудня 2016 року до 28 лютого 2017 року.