ЦВК визнала обраним і зареєструвала народного депутата Бендюженка

Центральна виборча комісія визнала обраним і зареєструвала народного депутата Федора Бендюженка.

Як повідомляє прес-служба комісії, це рішення ухвалили у зв’язку з достроковим припиненням повноважень народного депутата України Петра Ваната.

Федір Бендюженко, 1982 року народження, проживає в місті Києві, є членом політичної партії «Народний фронт», він включений до виборчого списку цієї партії під № 80.

8 лютого помер народний депутат Петро Ванат із фракції «Народний фронт», він був включений до виборчого списку політичної сили під № 45.

Станом на 17 лютого у складі фракції «Народний фронт» є 80 депутатів.