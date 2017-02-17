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17 Лютий 2017, Київ 15:46
Новини | Події

ЦВК визнала обраним і зареєструвала народного депутата Бендюженка

(©Shutterstock)

(©Shutterstock)

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Центральна виборча комісія визнала обраним і зареєструвала народного депутата Федора Бендюженка.

Як повідомляє прес-служба комісії, це рішення ухвалили у зв’язку з достроковим припиненням повноважень народного депутата України Петра Ваната.

Федір Бендюженко, 1982 року народження, проживає в місті Києві, є членом політичної партії «Народний фронт», він включений до виборчого списку цієї партії під № 80.

8 лютого помер народний депутат Петро Ванат із фракції «Народний фронт», він був включений до виборчого списку політичної сили під № 45.

Станом на 17 лютого у складі фракції «Народний фронт» є 80 депутатів.

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