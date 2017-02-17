Гуґ: Захарченко і Плотницький погодилися щодо пріоритетності безпеки цивільних на Донбасі

Заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ Александр Гуґ заявляє, що лідери угруповань «ДНР» і «ЛНР» Олександр Захарченко та Ігор Плотницький погодилися щодо пріоритетності безпеки цивільних на Донбасі.

«Захарченко і Плотницький погодилися, що цивільні особи (безпека цивідльних осіб – ред.) повинні бути пріоритетом. Тепер наставчас жити відповідно до цього, припинити вогонь і вивести озброєння», – повідомляє ОБСЄ у своєму twitter.

У спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявляють, що готові сприяти діалогу з будь-ким, хто готовий говорити і вирішити конфлікт на Донбасі мирним шляхом.

Водночасу місії вкотре наголосили, що спостерігачі готові продовжувати монуторинг на Донбасі, але потребують безперешкодного доступу по обидва боки лінії розмежування на Донбасі.

Раніше повідомлялося про зустріч представників СММ ОБСЄ з лідерами угруповань «ДНР» і «ЛНР» Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким для обговорення дотримання Мінських угод.

Кілька пакетів домовленостей, досягнених на переговорах у білоруському Мінську в 2014–2015 роках і відомих як Мінські домовленості, передбачають, серед іншого, припинення вогню, виведення з території України іноземних військ, найманців і озброєнь, звільнення всіх заручників і незаконно утримуваних осіб чи встановлення контролю ОБСЄ над українсько-російським кордоном.

Від квітня 2014 року на Донбасі триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на Донбасі, Москва ці звинувачення відкидає і заявляє, що на непідконтрольних Києві територіях можуть бути російські «добровольці».