Марш пам’яті Нємцова в Москві пройде за минулорічним маршрутом

У Росії організаційний комітет маршу пам’яті вбитого опозиційного політика Бориса Нємцова прийняв пропозицію мерії Москви про проведення ходи за минулорічним маршрутом, повідомив відповідальний секретар руху «Солідарність» Михайло Шнейдер.

Акція пройде по бульварах від Пушкінської площі до проспекту Сахарова у столиці Росії. Шнейдер нагадав, що в минулому році після закінчення маршу охочі безперешкодно змогли відвідати Великий Москворецький міст – місце вбивства Нємцова.

Заявка на проведення маршу пам’яті Бориса Нємцова 26 лютого була подана 13 лютого. Організатори акції запросили маршрут від Слов'янської площі до Кадашевської набережної через Великий Москворецький міст. Напередодні стало відомо, що влада Москви дозволила марш, але запропонувала інший маршрут.

Опозиційний політик Борис Нємцов був убитий пізно ввечері 27 лютого 2015 року в центрі Москви. Судовий процес у справі про його вбивство триває.