ГПУ: обшуки в офісі компанії родини Рибалки проводять в рамках кримінального провадження

У Дніпрі співробітники Генпрокуратури проводять обшуки в офісних приміщеннях компанії «S.Group», яка належить родині народного депутата від фракції Радикальної партії Сергія Рибалки.

Як повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці в Facebook, обшуки в офісних приміщеннях групи компаній «S.Group» в рамках кримінального провадження за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, службового підроблення, замаху на привласнення чужого майна в особливо великих розмірах – а саме 110 мільйонів гривень.

Раніше народний депутат від фракції Радикальної партії Сергій Рибалка на своїй сторінці у Facebook повідомив, що силовики сьогодні «вдерлися в офіс Дніпропетровського обласного осередку Радикальної партії Олега Ляшка та в центральний офіс корпорації S.Group, яка належить моїй родині».

За його словами,також силовики проводять обшуки вдома у співробітниці корпорації Галини Єлисеївої і штатного помічника Каріни Бабій.

У жовтні 2016 року журналісти програми «Схеми» опублікували деталізований матеріал про офшорні зв’язки українських та кіпрських компаній родини Рибалок.

Сергій Рибалка вперше обраний народним депутатом у 2014 році за партійним списком «Радикальної партії Олега Ляшка» під номером 22. Рибалка одразу очолив комітет Верховної Ради України з питань фінансової політики й банківської діяльності.

Лідер однойменної політичної партії Олег Ляшко називав Сергія Рибалку одним з головних спонсорів передвиборчої гонки.

На момент обрання Сергій Рибалка був радником генерального директора з юридичних питань товариства з обмеженою відповідальністю «Снек експорт».