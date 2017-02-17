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17 Лютий 2017, Київ 18:45
Новини | Події

Семерак заявляє про намір ініціювати звільнення керівника Держекоінспекції Заїки

Остап Семерак

Остап Семерак

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Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак заявляє про намір ініціювати перед урядом звільнення з посади керівника Державної екологічної інспекції (ДЕІ) України Андрія Заїки.

Як повідомив міністр на своїй сторінці в Facebook, сьогодні комісія Мінприроди завершила комплексну перевірку діяльності ДЕІ за період із червня 2015 року по січень 2017 року, є акти перевірки, які свідчать про низку серйозних порушень природоохоронного законодавства.

«Я ознайомився із актами перевірки і у мене поки що складається враження, що за цей період в ДЕІ замість займатися охороною природного навколишнього середовища, планомірно вибудовувалася корупційна піраміда, завданням якої – тиск на бізнес, вимагання та отримання хабарів», – написав він.

Семерак заявляє, що 21 лютого всі матеріали перевірки будуть представлені на колегії Мінприроди і будуть передані до правоохоронних органів.

У ДЕІ цю заяву Семерака не коментували.

Раніше міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак заявляв про намір у 2017 році ліквідувати екологічну інспекцію і створити новий орган із новими людьми.

Держекоінспекція, серед іншого, має право перевірятидокументинаправо спеціального використання природнихресурсів, розраховувати розмір збитків, заподіяних державі внаслідок порушення природоохоронного законодавства, та пред’являти претензії.

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