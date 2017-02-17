Геращенко: на засіданні «нормандської четвірки» Клімкін говоритиме про безпеку і заручників

Під час засідання «нормандської четвірки» у Мюнхені українська делегація в першу чергу порушуватиме питання припинення вогню та відведення озброєння на Донбасі, а також звільнення заручників, розповіла в ефірі Радіо Свобода перший заступник голови Верховної Ради, член гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи на переговорах у Мінську Ірина Геращенко.

«Я мала розмову сьогодні з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. Українська сторона ставитиме ключовими два питання. У першу чергу – це безпека. В Авдїївці – просто страхіття. За останні два тижні обстрілів зруйновано 327 будинків, серед них 14 багатоповерхівок і 313 приватних будинків. Обстріли тривають. Важливо, щоб була виконана та домовленість, яка досягнена на переговорах у Мінську 15 лютого – відведення важкої техніки по всій лінії розмежування», – зазначила Геращенко.

За її словами, друге питання, яке порушуватиме на зустрічі Павло Клімкін, – звільнення заручників.

«Він говоритиме не тільки про тих заручників, які перебувають в ОРДЛО, а й тих політв’язнів, яких утримують у Росії. Ми маємо тривожні сигнали про переведення так званих кримських диверсантів з Лефортовської тюрми до Криму. А це означає, що до них не потрапить український консул», – заявила Геращенко.

У Мюнхені 17 лютого розпочалася 53-тя щорічна конференція з питань безпеки. У рамках конференції проведе зустріч і «нормандська четвірка» за участі міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії.