Суд відпустив з-під арешту громадянина Росії Мейрієва

Жовтневий районний суд Запоріжжя звільнив з-під екстрадиційного арешту на особисті поруки народного депутата, голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова громадянина Росії Руслана Мейрієва.

Мейрієва звільнили з-під варти у залі суду.

«Слідчий суддя дійшов висновку щодо наявності підстав зміни щодо Мейрієва запобіжного заходу на особисту поруку, оскільки суду надано клопотання народного депутата України Чубарова про передання йому на поруки. На сьогодні видача Мейрієва неможлива через оскарження останнім рішення щодо ненадання статусу біженця…. Мейрієва негайно звільнити з-під варти у залі суду», – мовиться у постанові суду.

При цьому, відповідно до рішення суду, він зобов’язаний прибувати до прокурора або слідчого СБУ за першою вимогою, без дозволу слідчого прокурору не виїжджати з міста Мелітополя.

Судове рішення оскарженню не підлягає. Запобіжний захід діятиме до моменту ухвалення Генеральною прокуратурою остаточного рішення щодо екстрадиції Мейрієва до Росії.

Руслана Мейрієва затримали запорізькі правоохоронці 17 січня 2016 року як особу, яка перебуває у міжнародному розшуку за поданням ФСБ Росії. На території Росії йому інкримінують участь в організації, яка визнана терористичною.

На території України Руслан Мерієв проживає від 2013 року.

У жовтні минулого року у Криму затримали 5 кримських татар. Російська ФСБ обвинувачує їх за тією ж статтею Кримінального кодексу Росії, що й Руслана Мейрієва. Пізніше російські ЗМІ з посиланням на силовиків, повідомили про «ліквідацію кримського осередку «Хізб ут-Тахрір».

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню у Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши у список 15 об’єднань, названих «терористичними».