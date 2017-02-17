Цеголко: Порошенко провів телефонну розмову з Держсекретарем США Тіллерсоном

У Німеччині президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Державним секретарем США Рексом Тіллерсоном.

Як повідомив речник Порошенка Святослав Цеголко на своїй сторінці в Facebook, Порошенко і Тіллерсон обговорили останню ескалацію ситуації на Донбасі та порушення Мінських домовленостей.

Порошенко запросив Рекса Тіллерсона відвідати з візитом Україну, додав речник.

16 лютого Рекс Тіллерсон і керівник МЗС Росії Сергій Лавров зустрілися на полях саміту «Групи 20» (G20) у німецькому Бонні. Тіллерсон заявив Лаврову, що Кремль мусить дотримуватися своїх зобов’язань щодо України у разі співпраці між Москвою й адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Від квітня 2014 року на Донбасі триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці бойовиків на Донбасі й вимагають від неї виконання Мінських угод. Росія, однак, заявляє, що є лише «гарантом» виконання мінських домовленостей і не має за ними ніяких зобов’язань, і відкидає звинувачення у підтримці сепаратистів.