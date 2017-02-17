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17 Лютий 2017, Київ 18:46
Новини | Міжнародні

Міністр оборони Німеччини: наша свобода під загрозою

Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн

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Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн заявляє, що світ спостерігає за «конфліктами і кризами, які поширюються на приголомшливій швидкості». Про це вона заявила 17 лютого на щорічній Мюнхенській безпекові конференції.

«Наше відкрите суспільство і свобода під загрозою», – зазначила фон дер Ляєн.

Частина атак здійснюється за допомогою «ботів, тролів і фейкових новин», зазначила міністр оборони Німеччини.

За словами Урсули фон дер Ляєн, стабільний ЄС та об’єднане НАТО є в інтересах США.

Цьогорічна конференція у Мюнхені відбувається на тлі занепокоєння Європи щодо можливих змін у США за президентства Дональда Трампа.

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