Міністр оборони Німеччини: наша свобода під загрозою

Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн заявляє, що світ спостерігає за «конфліктами і кризами, які поширюються на приголомшливій швидкості». Про це вона заявила 17 лютого на щорічній Мюнхенській безпекові конференції.

«Наше відкрите суспільство і свобода під загрозою», – зазначила фон дер Ляєн.

Частина атак здійснюється за допомогою «ботів, тролів і фейкових новин», зазначила міністр оборони Німеччини.

За словами Урсули фон дер Ляєн, стабільний ЄС та об’єднане НАТО є в інтересах США.

Цьогорічна конференція у Мюнхені відбувається на тлі занепокоєння Європи щодо можливих змін у США за президентства Дональда Трампа.