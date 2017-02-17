Луценко: силовики затримали керівника Фонду соцзахисту інвалідів

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що силовики затримали керівника Фонду соціального захисту інвалідів при Мінсоцполітики за підозрою у хабарництві.

«ГПУ разом зі службою СБУ зафіксували вимагання керівником Фонду соціального захисту інвалідів при Мінсоцполітики 700 тисяч гривень від підлеглого директора обласного відділення», – написав він насвоїй сторінці в Facebook.

Генпрокурор не уточнює прізвища чиновника.

Від травня 2014 року наказом Міністерства соціальної політики України директором Фонду соціального захисту інвалідів призначили Сергія Артюха.