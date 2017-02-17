Поліція: бойовики обстріляли Авдіївку, поранені дві людини

Підтримувані Росією бойовики обстріляли Авдіївку, внаслідок обстрілу поранені дві людини, повідомляє поліція Донецької області.

«Авдіївка. Бойовики почали обстріл міста. Під вогнем стара частина і центр. Вже є попадання в будівлі. Квартал Ювілейний, пожежа в житловому будинку. Отримали поранення два мирних жителя, 1997 року народження та 2002 року народження», – повідомив на своїй сторінці в Facebook керівник поліції Донецької області В’ячеслав Аброськін.

Інформація про потерпілих уточнюється, додав він.

Керівник Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що один із снарядів влучив у дев'ятиповерхівку будинок. За його словами, внаслідок цього пошкоджені щонайменше дві квартири на другому поверсі – осколками поранено двох підлітків.

Донецькі сепаратисти наразі цих звинувачень не коментують.

Наприкінці січня спостерігалося загострення ситуації на Донбасі, зокрема через бої поблизу Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні боїв. Через тиждень ситуація в Авдіївці дещо нормалізувалася.

16 лютого минулої доби сепаратисти обстріляли мирних жителів та житлові будинки Авдіївки, внаслідок цього одна людина загинула,двоє цивільних поранені. Прокуратура за фактом обстрілу розпочала кримінальне провадження за статтею «теракт».