Штаб: на Донбасі сьогодні один військовий загинув, 3 поранені

У штабі АТО заявляють, що у зоні бойових дій на Донбасі сьогодні один український військовий загинув, троє поранені.

Як повідомляє прес-центр штабу, порушення режиму тиші були зафіксовані на всіх напрямках.

За даними штабу, на донецькому напрямку зі 120 міліметрових мінометів, танку, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї підтримувані Росією бойовики неодноразово обстрілювали Авдіївку.

Українські військові заявляють, що на маріупольському напрямку з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї сепаратисти обстрілювали Водяне, Талаківку та Широкине.

На луганському напрямку зі 120 міліметрових мінометів та протитанкових ракетних комплексів бойовики обстріляли Кримське, додають у штабі.

Сепаратисти з угруповання «ДНР» звинуватили українську сторону в обстрілі Ясинуватої вчора ввечері з великокаліберної артилерії. Бойовики з угруповання «ЛНР» стверджують, що українські військові минулої доби порушили режим тиші сім разів, обстрілявши їхні позиції біля населених пунктів і Первомайськ, Логвинове і Калинівка.

Контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.