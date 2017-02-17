У Мінську протестували проти «податку на дармоїдство»

У Мінську пройшов «Марш розгніваних білорусів». На акцію проти декрету про «дармоїдство» 17 лютого прийшли близько 2 тисяч людей.

Учасники акції вимагали від влади відмовитися від збору спеціального податку для безробітних громадян країни. Протестувальники також закликали владу скасувати підвищення пенсійного віку, зупинити зниження доходів населення і повернути «вільні і чесні вибори».

Серед організаторів акції – колишні кандидати на посаду президента Білорусі Микола Статкевич і Володимир Некляєв.

Акції протесту 19 лютого пройти також у інших містах Білорусі. У Мінську ще один мітинг запланований на 15 березня.

Білорусь – єдина у світі країна, де з безробітних беруть податок. Декрет Олександра Лукашенка набув чинності з 1 січня 2015 року, під його дію потрапили півмільйона людей.