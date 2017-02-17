«Група семи»: потрібно припинити блокаду і створити прозору структуру для поставок енергоресурсів

Посли держав «Групи семи» закликали припинити блокаду на Донбасі, а українську владу створити прозору і підзвітну структуру для поставок енергоресурсів.

«Україна торік продемонструвала економічне зростання. Транспортна блокада загрожує цьому процесу і підриває енергетичну безпеку мільйонів людей. Ми закликаємо всі сторони знайти спільні підходи, розблокувати залізничні колії й автомагістралі для організації законної торгівлі», – йдеться в заяві.

Посли також закликали українську владу створити прозору і підзвітну структуру для поставок енергоресурсів.

«Уряду необхідно модернізувати заводи і провести важливі реформи для забезпечення довгострокової безпеки енергопостачання країни», – зазначається у заяві.

У січні активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, розпочали блокаду залізниці з метою припинити торгівлю із окупованими районами Донбасу. Вони пообіцяли влаштувати повну блокаду, якщо найближчим часом не звільнять чи не обміняють усіх українських військовополонених. Донецька поліція почала 4 кримінальні провадження за фактами блокування залізничного сполучення та захоплення електровозів.

У зв’язку з блокадою уряд ухвалив рішення про запровадження надзвичайних заходів в енергетиці. У Кабміні стверджують, що це рішення ухвалили через обмеження поставок вугілля антрацитової групи