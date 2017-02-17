Жебрівський: бойовики продовжують обстрілювати Авдіївку

Керівник Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявляє, що підтримувані Росією бойовики продовжують обстрілювати Авдіївку.

«Один снаряд влучив у котельню ЗОШ 4. Загорівся газ із газопроводу. Комунальники, які виїхали на місце, вже перекрили трубу. Зараз снаряди лягають на околицях і по позиціях наших захисників-ЗСУ», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

У поліції раніше сьогодні повідомили, що внаслідок обстрілу Авдіївки поранені дві людини.

Донецькі сепаратисти наразі цих звинувачень не коментують.

Наприкінці січня спостерігалося загострення ситуації на Донбасі, зокрема через бої поблизу Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну в спричиненні боїв. Через тиждень ситуація в Авдіївці дещо нормалізувалася.

Минулої доби сепаратисти обстріляли житлові райони Авдіївки, внаслідок цього одна людина загинула, двоє цивільних поранені. Прокуратура за фактом обстрілу розпочала кримінальне провадження за статтею «теракт».