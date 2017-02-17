У Росії заявляють про затримання українського добровольця на межі з Кримом

Російська сторона заявляє про затримали учасника українського добровольчого формування на межі з анексованим Кримом.

17 лютого у прес-службі прикордонного управління ФСБ Росії по Криму, створеного Москвою на окупованому півострові, повідомили, що громадянин України Сеіт-Ібраім Зайтуллаєв намагався потрапити до Криму в обхід пункту пропуску.

«Під час допиту порушника з’ясувалося, що він тривалий час входив до складу кримськотатарського батальйону імені Номана Челебіджихана», – зазначили у російському ФСБ.

Російські силовики проти затриманого порушили справу за «незаконний перетин кордону».

Українська сторона наразі цієї інформації не коментувала.

Росія анексувала український Крим у березні 2014 року. Київ і захід не визнають цього і вважають півострів й надалі українською територією.

З того часу російська влада почала арешти і переслідування українських і кримськотатарських активістів у Криму. Київ, Захід і міжнародні правозахисні організації неодноразово закликали припинити репресії.