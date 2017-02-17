Порошенко: пом’якшення санкцій проти Росії сприятиме подальшій агресії

Президент України Петро Порошенко наполягає на необхідності збереження санкцій проти Москви, допоки Росія не піде з Донбасу та Криму.

«Ніщо так не протверезить Москву як рішучість Заходу у забезпечені дотримання червоних ліній шляхом жорстких санкцій. Санкції – наш актив, а не відповідальність. Вони є проявом нашої сили, якщо вони залишаться у силі. Але вони будуть проявом нашої слабкості, якщо відвести їх назад. Зупинення дипломатичного тиску на Росію або пом’якшення санкцій перш ніж Росія вийде з Донбасу і Криму сприятиме подальшій агресії», – заявив Порошенко 17 лютого під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.

«Чому я маю право так казати? Тому що за останні 24 години мій народ втратив трьох солдатів. 12 були поранені, більшість з них в Авдіївці. Російська артилерія обстрілює мирні квартали. Один мирний мешканець був вбитий російською артилерією за останню добу, ще 2 були поранені. Ви маєте розуміти ціну, яку ми платимо зараз», – наголосив український президент.

Росія анексувала український Крим у березні 2014 року. Київ і Захід не визнають цього і вважають півострів й надалі українською територією.

Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці проросійських сепаратистів на Донбасі. Москва ці звинувачення відкидає, заявляючи, що на Донбасі немає російських військових, але є «добровольці».

Через агресію Росії проти України Захід запровадив низку санкцій проти Москви.

Схвальні відгуки президента США Дональда Трампа на адресу російського президента Володимира Путіна викликали побоювання щодо майбутнього санкцій проти Москви.