Німецька газета Die Welt повідомляє про затримання свого кореспондента у Туреччині, а також обшук у його помешканні через написані ним статті.

17 лютого у Die Welt повідомили, що Деніза Юджеля затримали через його матеріали про злам пошти міністра енергетики Туреччини Берата Албайрака – зятя президента Реджепа Таїпа Ердогана.

У газеті зазначили, що Юджеля, який має подвійне турецьке і німецьке громадянство, затримали після того, як він прийшов на допит до поліцейської дільниці у Стамбулі.

За інформацією Die Welt, журналіста звинувачують в участі у терористичній організації, перекручуванні фактів і розповсюдженні «терористичної пропаганди».

Деніз Юджель писав про те, що хакери отримали приватні електронні листи міністра енергетики Туреччини і виклали їх у WikiLeaks.