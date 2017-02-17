Сербія: прем’єр Вучич погодився балотуватися на президента

Прем’єр-міністр Сербії Александр Вучич формально погодився бути кандидатом на посаду президента від правоцентристської Сербської прогресивної партії.

17 лютого, виступаючи перед прихильниками у Белграді після засідання центральної ради партії, він заявив, що погодився на це, «оскільки країна потребує роботи, стабільності, інвестицій і майбутнього».

14 лютого центральна рада Сербської прогресивної партії вирішила номінувати Вучича замість нинішнього президента Томіслава Ніколича, колишнього лідера партії, який хоче посилення зв’язків з Росією.

Відхід Ніколича може означати прискорення руху Сербії до ЄС і покращення відносин з НАТО попри нейтралітет Белграда.

15 і 16 лютого сербські ЗМІ повідомляли, що Томіслав Ніколич може балотуватися на наступний президентський термін, ставши суперником Вучича.

І Вучич, і Ніколич відмовилися підтвердити чи спростувати ці повідомлення.

Участь у виборах братимуть також представники опозиції, яка у Сербіє є роздрібленою.

Точна дата наступних президентських виборів у Сербії ще не встановлена, але очікують, що вони відбудуться у квітні.

Президент Сербії не має значних повноважень, і виконує переважно представницькі функції. Але якщо Вучич стане президентом, маючи підтримку Сербської прогресивної партії, яка у парламенті має 250 місць, він матиме значний політичний вплив.