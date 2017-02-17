Туреччина: 3-річна дитина загинула під час вибуху на південному сході країни

Влада Туреччини повідомляє про загибель 3-річного хлопчика і ще 15 поранених під час вибуху біля гостьового комплексу для суддів і прокурорів на південному сході країни.

Державна агенція новин Туреччини Anadolu, цитуючи голову провінції Шанліурфа, повідомляє, що вибух стався 17 лютого у переважно курдському містечку Віраншехір, біля кордону з Сирією. Вибухівка була закладена в автомобілі.

Загибла дитина – син співробітника суду.

Наразі ніхто відповідальності за вибух не взяв.

Упродовж останніх двох років у Туреччині було вчинено низку атак, відповідальність за які Анкара покладає на угруповання «Ісламська держава» і «Курдська робітнича партія» (PKK).

Курдські групи відновили напади з часу, як у 2015 року було порушене перемир’я між ними і турецькими силовиками.