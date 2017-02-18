На Донбасі поранені четверо українських воїнів – штаб

Четверо українських військових поранені в зоні бойових дій 17 лютого, інформує штаб української воєнної операції на Донбасі. За цим повідомленням, підтримувані Росією бойовики за добу здійснили 73 обстріли позицій Збройних сил України.

Під Донецьком у районі Авдіївки бойовики неодноразово стріляли зі 120-міліметрових мінометів, танка, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, ідеться в ранковому зведенні. Під обстрілом опинився і сам населений пункт Авдіївка, двох цивільних поранено, повідомляє штаб АТО.

На Маріупольському напрямку зі 122-міліметрової артилерії сепаратисти обстріляли Павлопіль, із мінометів різних калібрів – Красногорівку, Новогригорівку, Старогнатівку та Павлопіль, твердять українські військові.

На Луганському напрямку зі 120-міліметрових мінометів та протитанкових ракетних комплексів бойовики стріляли по Кримському, а з гранатометів – по Новоолександрівці, Новозванівці та Катеринівці, ідеться в повідомленні штабу АТО.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька та Горлівки, а також півдня контрольованої сепаратистами території.

В угрупованні «ЛНР» нарахували 17 лютого чотири обстріли своїх позиції з боку ЗСУ – в районі сіл Логвинове, Калинове й Калинівка.

Контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.