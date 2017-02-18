У Харкові через стрілянину затримані 9 осіб – поліція

У Харкові ввечері 17 лютого сталася стрілянина, за результатами інциденту поліцейські затримали 9 осіб, у них вилучили зброю. Про це вночі 18 лютого повідомив відділ комунікації поліції Харківської області.

Поліцейські підтвердили, що внаслідок стрілянини є поранений.

«Постраждалого доставлено до лікарні. Наразі стан його здоров’я задовільний. За попередніми даними, постріл було скоєно з мисливської зброї», – розповіли у поліції.

Для встановлення обставин події на місце виїжджали 8 нарядів патрульної служби та слідчо-оперативна група Шевченківського відділу поліції міста Харкова.

Відео з Youtube-каналу Головного управління Національної поліції в Харківській області

«У приміщенні дитячого садочка, де сховалися винуватці стрілянини, відбувся огляд. Там можна помітити невеликі пошкодження, зокрема розбито скло. Яких-небудь руйнувань у дитячому садочку немає. Також підтверджень того, що там зводилися барикади, немає. Вони там перебували упродовж нетривалого періоду часу, оскількі патрульні, які оперативно з’явилися на місці пригоди, зуміли завадити їм створити барикади, затримавши зловмисників. Але чи хотіли вони їх створювати, ще неясно. Спротиву не було, тому в результаті затримання ні правоохоронці, ні люди у камуфляжі не постраждали», – повідомив начальник слідчого управління поліції в Харківській області Володимир Тимошко.

Перед офіційним повідомленням у соціальних мережах з’явилася суперечлива інформація, що конфлікт між двома групами людей виник щодо ставлення до акції з блокади залізниці на Донбасі. Із заявами щодо цього інциденту виступали представники «Внутрішнього корпусу батальйону «Донбас» і «Східного корпусу».