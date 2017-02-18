На Донбасі загинув український волонтер – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 17 лютого загинув український волонтер, повідомив зранку 18 лютого штаб АТО.

«Близько 16:30 неподалік населеного пункту Кримське від осколкового поранення загинув український волонтер – представник одного з вітчизняних благодійних фондів», – повідомляє прес-центр штабу.

Імені волонтера, як і інших подробиць, штаб не наводить, зазначаючи лише, що «бійці знали його як справжнього патріота».

Прес-центр штабу АТО також повідомляє, що три автомобілі представників волонтерських організацій зазнали пошкоджень внаслідок артилерійського удару по населеному пункту Трудівське, що на Маріупольському напрямку. Обстріл відбувся 17 лютого близько 22:00.

За попередніми даними штабу, бойовики застосовували заборонену мінськими домовленостями артилерію калібру 122 міліметри. Втрат серед військовослужбовців та цивільних внаслідок цього обстрілу немає, вказують українські військові.

У ранковому зведенні штабу АТО йшлося, що підтримувані Росією бойовики 17 лютого здійснили 73 обстріли, внаслідок яких були поранені четверо українських військових. В угрупованні «ДНР» українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька та Горлівки, а також півдня контрольованої сепаратистами території. В угрупованні «ЛНР» нарахували 17 лютого чотири обстріли своїх позиції з боку ЗСУ – в районі сіл Логвинове, Калинове й Калинівка.