Тіллерсон: Москва має визнати, що не всі опозиціонери в Сирії є «терористами»

Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив 17 лютого в німецькому Бонні, що Сполучені Штати не погодяться співпрацювати з військовими Росії в Сирії, доки Москва не визнає, що не всі сирійські опозиційні групи є терористами. Про це керівник американської дипломатії заявив на зустрічі зі своїми колегами з Франції, Німеччини, Туреччини та інших країн на полях наради «Групи двадцяти» найрозвинутіших економік світу.

Як повідомили дипломати, Тіллерсон підкреслив, що союзницькі відносини Росії з сирійським урядом, який вважає всі сирійські повстанські групи «терористами», ускладнюють військову співпрацю між Москвою і Вашингтоном.

«Він чітко дав зрозуміти, що не буде військового співробітництва, поки росіяни не визнають, що не всі опозиціонери є терористами», – цитує агенція Reuters неназваного дипломата.

Тіллерсон також сказав, що адміністрація президента США Дональда Трампа підтримує зусилля ООН з досягнення миру в Сирії шляхом переговорів, які планується відновити в Женеві 23 лютого.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро заявив, що обмін думкмами з Тіллерсоном був корисний.

«Ми просимо російських покровителів режиму чинити тиск на нього, щоб він перестав уважати, що всі опозиціонери є терористами. В іншому разі не буде ніяких дискусій у Женеві», – заявив французький міністр.

Росія, США та інші країни Заходу раніше домовилися, що будь-які угоди про перемир’я в Сирії не стосуються екстремістського угруповання «Ісламська держава», а також організації, яка раніше називалася «Джабхат ан-Нусра» і вважалася сирійським відгалуженням «Аль-Каїди». Водночас аналітики неодноразово вказували, що метою авіаударів, які Росія здійснює в Сирії, часто є не екстремісти, а ті представники опозиції режиму сирійського лідера Башара Асада, яких на Заході вважають поміркованими.