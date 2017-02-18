Меркель: Мінські угоди все ще можуть бути корисними

Канцлер Німеччини Анґела Меркель виступила за пошук політичного вирішення конфлікту на сході України і підтримала Мінську угоду 2015 року. Як відзначила Меркель 18 лютого у виступі на Мюнхенській конференції з безпеки, вона «проти викидання чогось, що все ще може бути корисним».
Меркель також вказала, що НАТО має захищати принцип територіальної цілісності та «зміцнити східний фланг» після втручання Росії в Україні.
Президент України Петро Порошенко 17 лютого під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції заявив, що політика умиротворення не зупинить Росію, і що будь-яка угода з Росією за спиною України є неможливою і лише погіршить ситуацію.
«Мій меседж простий – нічого про Україну без України. Будь-яка угода з Путіним за спиною України тільки погіршить ситуацію», – сказав Порошенко.
Росія анексувала український Крим у березні 2014 року. Київ і Захід не визнають цього і вважають півострів й надалі українською територією.
Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці проросійських сепаратистів на Донбасі. Москва ці звинувачення відкидає, заявляючи, що на Донбасі немає російських військових, але є «добровольці».
Через агресію Росії проти України Захід запровадив низку санкцій проти Москви.
Схвальні відгуки президента США Дональда Трампа на адресу російського президента Володимира Путіна викликали побоювання щодо майбутнього санкцій проти Москви.
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