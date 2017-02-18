В окупованому Донецьку відбувся мітинг «на підтримку Мінських угод»

В окупованому Донецьку 18 лютого відбувся організований угрупованням «ДНР» мітинг. Як стверджують просепаратистські та російські засоби інформації, понад 20 тисяч людей зібралися «з нагоди другої річниці підписання резолюції Ради безпеки ООН на підтримку Мінських угод».

Оратори на мітингу звинувачували українську владу в порушенні домовленостей та смертях цивільних. Учасники заходу тримали в руках плакати з написами «Україно, виконай угоди!», «Порошенку, підписав Мінськ – виконуй» і подібні.

Рада безпеки ООН 17 лютого 2015 року одноголосно ухвалила резолюцію на підтримку Мінських угод і комплексу заходів із їхнього виконання. З цього моменту так званий «Мінськ-2» став міжнародним правовим актом, обов’язковим для виконання всіма суб’єктами міжнародного права. У резолюції йдеться, що конфлікт на Донбасі може бути розв’язаний лише в мирний спосіб.

Раніше 18 лютого канцлер Німеччини Анґела Меркель виступила за пошук політичного вирішення конфлікту на сході України і підтримала Мінську угоду 2015 року. Як відзначила Меркель у виступі на Мюнхенській конференції з безпеки, вона «проти викидання чогось, що все ще може бути корисним».

Віце-президент США Майк Пенс також у Мюнхені заявив, що Росія має відповісти за свої дії. «Що стосується України, то ми маємо притягти Росію до відповідальності», – цитує виступ Пенса офіційний Twitter-акаунт конференції в Мюнхені.

Україна та Захід звинувачують Росію в підтримці бойовиків на Донбасі зброєю та особовим складом. Москва заперечує таку підтримку угруповань «ДНР» та «ЛНР» і визнає лише наявність серед бойовиків російських «добровольців».