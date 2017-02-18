Порошенко і Дуда обговорили в Мюнхені примирення українського і польського народів

Президент України Петро Порошенко 18 лютого провів зустріч з президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою. Зустріч відбулася на полях Мюнхенської безпекової конференції, інформує офіційний сайт глави української держави.

Порошенко проінформував про ескалацію ситуації на Донбасі та наголосив на важливості дотримання режиму санкцій ЄС проти Росії до повного виконання нею Мінських домовленостей та відновлення територіальної цілісності України, ідеться в повідомленні.

«Співрозмовники також обговорили питання примирення українського та польського народів, рішуче засудивши нещодавні акти вандалізму, що мали місце в Гуті Пеняцькій та історико-меморіальному заповіднику «Биківнянські могили» та, найімовірніше, були організовані третьою стороною», – вказує сайт президента України.

Український і польський лідери нині беруть участь у Мюнхенській безпековій конференції, на якій, зокрема, говорять про Росію як порушника принципу непорушності кордонів та потребу у зв’язку з цим посилення співпраці в межах НАТО.

Як інформує Польське радіо, президент Польщі Анджей Дуда висловив задоволення заявами віце-президента США Майка Пенса про активність США в НАТО та їхню підтримку Європи. Дуда додав, що закордонна політика США буде виваженою, як це було впродовж десятиріч.

Під час самітів НАТО в Уельсі та Польщі члени альянсу вирішили зміцнити так званий східний фланг оборонного союзу. У зв’язку з цим до Польщі та балтійських країн мають прибути чотири тисячі солдатів НАТО. У Польщі дислокується тисяча військових зі США та Великої Британії.