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18 Лютий 2017, Київ 15:49
Новини | Політика

Росія наполягає на «діалозі між Києвом, Донецьком і Луганськом» – Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на Мюнхенській безпековій конференції вкотре виступив із закликами до переговорів української влади з ватажками угруповань «ДНР» та «ЛНР».

«Немає альтернативи діалогу між Києвом, Донецьком та Луганськом. Це російська позиція», – сказав Лавров 18 лютого.

Також Лавров заявив, що Росія не зніме санкції відносно Євросоюзу, поки не будуть виконані Мінські угоди.

Перед виступом російського міністра верховний представник ЄС з питань зовнішньої та політики безпеки Федеріка Моґеріні повторила теж неодноразово озвучувану позицію, що санкції ЄС проти Росії зберігатимуться до виконання Москвою Мінських угод.

США, Євросоюз та інші західні країни у кілька раундів запровадили проти Росії санкції – спершу через анексію Криму, згодом – через роль Москви в збройному конфлікті на Донбасі.

Росія відповіла так званими «контрсанкціями», заборонивши, зокрема, постачання харчів із Євросоюзу. Після цього з полиць російських магазинів зникли, серед іншого, якісні сири та риба європейського виробництва. Частина цих продуктів усе ж опиняється на російському ринку через Білорусь, яка формально входить до союзної держави з Росією. Через це ціна якісних продуктів для росіян значно зросла, а в торговельних мережах збільшилася частка, приміром, «сирного продукту» замість сиру.

Раніше 18 лютого канцлер Німеччини Анґела Меркель виступила за пошук політичного вирішення конфлікту на сході України і підтримала Мінську угоду 2015 року. Як відзначила Меркель у виступі на Мюнхенській конференції з безпеки, вона «проти викидання чогось, що все ще може бути корисним».

Віце-президент США Майк Пенс також у Мюнхені заявив, що Росія має відповісти за свої дії. «Що стосується України, то ми маємо притягти Росію до відповідальності», – цитує виступ Пенса офіційний Twitter-акаунт конференції в Мюнхені.

Україна та Захід звинувачують Росію в підтримці бойовиків на Донбасі зброєю та особовим складом. Москва заперечує таку підтримку угруповань «ДНР» та «ЛНР» і визнає лише наявність серед бойовиків російських «добровольців».

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