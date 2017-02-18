У Києві відбуваються заходи до третіх роковин розстрілу активістів Євромайдану

На майдані Незалежності в Києві 18 лютого відбувається віче, приурочене до третіх роковин початку розстрілу активістів Революції гідності. У заході бере участь близько півтисячі людей.

На Майдані розгорнута фотовиставка у пам’ять про героїв Небесної сотні.

На центральній площі Києва перебуває багато працівників поліції та бійців Національної гвардії. Правоохоронці вибірково перевіряють перехожих, зокрема, вміст великогабаритних сумок чи рюкзаків.

На Софійській площі о 15:00 розпочинається захід, присвячений пам’яті захисників Дебальцевського плацдарму.

За даними відділу комунікації поліції Києва, до охорони порядку у центрі міста залучено близько 5 тисяч правоохоронців.

«Поліція має інформацію про проведення 18 лютого 12 масових заходів, із них 4 – пов’язані із трагічними подіями на майдані Незалежності», – сказано в повідомленні .

У поліції зазначають, що для того, «аби не допустити провокацій, встановлено кілька фільтраційних контрольно-пропускних пунктів для перевірки документів та огляду речей учасників заходів, задіяні групи кінологів та вибухотехніків».