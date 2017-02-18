Росія хоче «прагматичних» відносин зі США – Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров стверджує, що «ера, яка прийшла на зміну Холодній війні» завершилася, але дехто з представників Заходу продовжує мислити її категоріями. З такою заявою він виступив 18 грудня на Мюнхенській безпековій конференції.

Він наголосив, що «однополярний світ», де домінують США, не може існувати довго, і звинуватив поширення впливу НАТО у погіршенні ситуації всередині Європи. За словами Лаврова, Росія хоче «прагматичних» відносин зі США, заснованих на взаємоповазі та спільній відповідальності за стабільність у світі.

Російський урядовець також зазначив, що загострення відносин між Росією з Заходом «не є природним» і закликав до відновлення співпраці між Росією та членами альянсу.

«Передбачуваність та добросусідство завжди були складовою нашої політики», – запевнив Лавров. Звинувачення на адресу Росії щодо підтримки конфлікту на сході України російський урядовець відкидає й звинувачує офіційний Київ у неспоможності виконати Мінські угоди.

Раніше цього дня віце-президент США Майк Пенс наголосив, що Росію потрібно «притягти до відповідальності» за її дії в Україні. За його словами, партнерство в союзі НАТО залишається залишається важливим для Вашингтона.

«Хочу вас запевнити від імені президента Трампа, що Сполучені Штати Америки підтримують НАТО, ми не відступимо від наших зобов’язань перед альянсом», – наголосив Пенс.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель під час свого виступу підтвердила прихильність до пошуку політичного вирішення конфлікту на сході України і підтримала Мінську угоду 2015 року. Як відзначила Меркель, вона «проти викидання чогось, що все ще може бути корисним». Меркель також вказала, що НАТО має захищати принцип територіальної цілісності та «зміцнити східний фланг» після втручання Росії в Україні.

Президент України Петро Порошенко 17 лютого під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції заявив, що політика умиротворення не зупинить Росію, і що будь-яка угода з Росією за спиною України є неможливою і лише погіршить ситуацію.

Росія анексувала український Крим у березні 2014 року. Київ і Захід не визнають цього і вважають півострів й надалі українською територією.

Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці проросійських сепаратистів на Донбасі. Москва ці звинувачення відкидає, заявляючи, що на Донбасі немає російських військових, але є «добровольці».

Через агресію Росії проти України Захід запровадив низку санкцій проти Москви.

Схвальні відгуки президента США Дональда Трампа на адресу російського президента Володимира Путіна викликали побоювання щодо майбутнього санкцій проти Москви.