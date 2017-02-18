Євросоюз вживає заходів для якнайшвидшої візової лібералізації з Україною – єврокомісар

Євросоюз вживає заходів для якнайшвидшої лібералізації візового режиму з Україною. Про це, як повідомляє прес-служба МЗС, єврокомісар з питань європейської політики сусідства і переговорів про розширення Йоганнес Ган заявив 18 лютого на зустрічі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Сторони детально обговорили основні аспекти співпраці України з Євросоюзом. Передусім було наголошено на важливості належного реагування на загострення безпекової ситуації на Донбасі, збереження санкцій ЄС проти Росії до припинення російської агресії.

Ган окремо наголосив на подальшій підтримці з боку ЄС процесу внутрішніх реформ в Україні. Він зазначив, що в ЄС чітко усвідомлюють, у яких складних умовах, пов’язаних із російською військовою агресією, Україні доводиться імплементовувати нагальні реформи.

Окремо Ган наголосив, що «ЄС вживає усіх можливих заходів для якнайшвидшого завершення процесу ратифікації Угоди про асоціацію та найскорішої лібералізації візового режиму для громадян України».

14 лютого Європарламент ухвалив механізм тимчасового призупинення дії безвізового режиму ЄС із третіми країнами. Рішення має затвердити Рада ЄС 27 лютого, після чого можуть бути розпочаті міжінституційні переговори (Європарламент, Рада ЄС та президентство в ЄС) щодо надання безвізового режиму Україні.

10 лютого президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Україна до літа цього року отримає безвізовий режим з ЄС.