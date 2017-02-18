Путін визнав видані угрупованнями «ДНР» та «ЛНР» «паспорти» та інші «документи»

Президент Росії Володимир Путін 18 лютого підписав указ, яким визнав «паспорти» та інші «документи», видані угрупованнями «ДНР» та «ЛНР».

У тексті «Указу про визнання документів, виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України» йдеться, що таке рішення Путін ухвалив «з метою захисту прав і свобод людини і громадянина, керуючись загальновизнаними принципами і нормами міжнародного гуманітарного права».

Згідно з текстом указу, «в Російській Федерації визнаються дійсними документи, що засвідчують особу, документи про освіту та (або) про кваліфікацію, свідоцтва про народження, укладення (розірвання) шлюбу, зміну імені, про смерть, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів» тощо.

Ідеться також про право осіб із «документами» угруповань «ДНР» та «ЛНР» без віз в’їжджати та виїжджати з Росії.

Згідно з указом Путіна, йдеться про тимчасовий характер визнання «документів», виданих угрупованнями «ДНР» та «ЛНР» – «на період до політичного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей України на підставі Мінських угод».

Українська сторона ще не коментувала рішення російського президента Путіна.