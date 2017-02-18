Порошенко обговорив зі Столтенберґом подальшу підтримку України з боку НАТО

Президент України Петро Порошенко повідомив, що домовився з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом активізувати роботу в рамках цільових трастових фондів НАТО на підтримку України. Переговори відбулися 18 лютого в рамках Мюнхенської безпекової конференції.

«Україна вдячна НАТО за чітку позицію щодо засудження агресивної політики Росії та її дій на Донбасі», – заявив Порошенко на своїй офіційній сторінці у Facebook. Президент також відзначив, що під час зустрічі поінформував генерального секретаря НАТО про «складну безпекову ситуацію на Донбасі та суттєву ескалацію напруженості, спричинену масованими обстрілами з боку контрольованих Росією бойовиків в районі Авдіївки».

За словами прес-секретаря президента України Святослава Цеголка, Єнс Столтенберґ під час розмови з Порошенком підкреслив, що Північноатлантичний альянс зупинив практичну співпрацю з Росією, а також підтримуватиме санкції до повного виконання Росією Мінських домовленостей.

Під час свого виступу на Мюнхенській безпековій конференції 17 лютого Порошенко заявив, що політика умиротворення не зупинить Росію, і що будь-яка угода з Росією за спиною України є неможливою і лише погіршить ситуацію.