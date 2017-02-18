У Запоріжжі видали історичний календар з бійцями АТО

У Запорізькому обласному центрі молоді відбулася презентація виданого волонтерами історичного календаря на 2017 рік «З Україною крізь віки». Моделями для його сторінок стали запорізькі та львівські бійці АТО, які представляють образи воїнів із різних епох історії України.

«Ми довго відбирали наших героїв – хотіли, щоб кожен із них був історією нашої країни і дійсно про кожного з них можна написати книгу. Ми обрали героїв, зібрали команду і з колегами поїхали робити першу зйомку до Львова. І Львів підказав нам ще одну ідею календаря. Та частина історії, що схована від нас радянським часом, для жителів нашого регіону залишилась невідомою . Для нас «Карпатська Січ», ОУН – УПА – це якийсь невідомий період. Виникла ідея, що в календарі буде історична довідка, щоб кожен, хто відкриє сторінку, розумів, хто ці люди, що це за період історії нашої країни, що відбувалось і коли», – розповіла ініціатор проекту, волонтер Олена Ярошенко.

Видання першого накладу календаря профінансували запорізькі меценати. Кошти від його продажу підуть на підтримку українських військових та на лікування бійця 23-го батальйону, запоріжця Євгена Редька, який підірвався на міні в червні 2016 року.

«Йому потрібно протезувати руку, око, потрібна корекція другого ока, пластика обличчя. Чому сьогоднішній день обраний для презентації? Для багатьох новий рік починається 1 січня. А для когось Майдан став новою точкою життя, хто вижив і вийшов звіти живим і неушкодженим, а для інших – це Дебальцеве. Сьогодні річниця, як хлопці вийшли, вижили. Тому ця дата обрана невипадково – саме з лютого для багатьох почалося нове життя», – додала Олена Ярошенко.

У 2015 році в Запоріжжі видали календар, героями якого стали місцеві волонтери та бійці АТО. Тоді проект профінансувала обласна державна адміністрація.