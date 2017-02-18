На базі мотопіхотного батальйону на Сумщині сталася пожежа, двоє військових загинули

Двоє військовослужбовців загинули і ще один зазнав травм 18 лютого внаслідок пожежі в розташуванні 16-го окремого мотопіхотного батальйону на Сумщині, повідомляє сайт Міністерства оборони України. За даними відомства пожежа спалахнула вдень, що стало її причиною наразі невідомо.

«Пожежу локалізовано, постраждалого військовослужбовця доставлено у медичний заклад, де йому надано кваліфіковану допомогу. З метою з’ясування причин та обставин, що призвели до трагедії, зараз на місці події працює комісія від Державної служби з надзвичайних ситуацій та оперативного командування «Північ» Сухопутних військ Збройних Сил України», – йдеться в повідомленні.

У Міноборони повідомили, що за фактом пожежі призначили службове розслідування.