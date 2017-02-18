Пакистан закрив другий ключовий КПП на кордоні з Афганістаном

Влада Пакистану закрила другий ключовий прикордонний перехід на межі з Афганістаном після теракту цього тижня у суфійському храмі, що забрав життя понад 80 людей.

Закриття пізно ввечері 17 лютого КПП у Чамані, що в провінції Белуджистан, розглядається як спроба здійснити тиск на Кабул для боротьби із бойовиками, які на думку офіційного Ісламабада, знаходять притулок у Афганістані.

Раніше влада Пакистану закрила КПП Торхам на кордоні з Афганістаном «з міркувань безпеки».

16 лютого бойовик-смертник від угруповання «Ісламська держава» влаштував вибух у суфійському храмі в провінції Сінд на півдні Пакистану. Загинули 88 людей, більш ніж сотня були поранені.

Сили безпеки Пакистану після атаки почали загальнонаціональну операцію проти підозрюваних у тероризмі. Повідомляють, що в ході цих дій вже загинули близько сотні осіб.

ЗМІ повідомляють, що пакистанські війська почали наступ на табір угруповання бойовиків, що відокремилися від пакистанських талібів, поблизу афганського кордону.

Влада Афганістану викликала 18 лютого посла Пакистану на знак протесту проти нещодавнього обстрілу пакистанськими силами східних провінцій Афганістану.

Повідомляється, що Кабул висловив стурбованість з приводу закриття прикордонних переходів Торхам і Чаман, попросивши знову їх відкрити.