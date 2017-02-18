АП: найвпливовіша європейська партія підтримує Україну і збереження санкцій проти Росії

Голова політичної групи Європейської народної партії в Європейському парламенті Манфред Вебер заявив про принципову та консолідовану позицію стосовно збереження санкцій проти Росії до відновлення суверенітету та територіальної цілісності України. Про це він заявив під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком в рамках Мюнхенської безпекової конференції, інформує в суботу сайт президента.

«Глава держави детально поінформував лідера ЄНП про загострення безпекової ситуації на Донбасі та продовження російської агресії проти України. У свою чергу, Манфред Вебер підтвердив принципову та консолідовану позицію щодо збереження санкцій проти Росії до моменту відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, включаючи Крим», – йдеться в повідомленні.

«Двостороння зустріч з президентом України Порошенком, присвячена питанням безпеки, територіальної цілісності та співпраці з ЄС на полях Мюнхенської безпекової конференції 2017»

Повідомляється, що президент України прийняв запрошення взяти участь у найближчому розширеному саміті Європейської народної партії.

Напередодні на Мюнхенській безпековій конференції Петро Порошенко заявив, що політика умиротворення не зупинить Росію, і що будь-яка угода з Росією за спиною України є неможливою і лише погіршить ситуацію.

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