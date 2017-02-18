Двоє військових поранені впродовж дня на Донбасі – штаб АТО

Двоє українських військових поранені в зоні бойових дій з початку доби 18 лютого, інформує штаб української воєнної операції на Донбасі. Згідно з повідомленням на сторінці у Facebook, підтримувані Росією бойовики здійснили 49 обстрілів позицій Збройних сил України.

Повідомляється, що обстріли тривали на всіх напрямках з використанням бойовиками протитанкових ракетних комплексів, мінометів різних калібрів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

«В районі Авдіївки близько 5-ї години ранку відбулося бойове зіткнення. Напад бойовиків відбито», – повідомили у штабі.

В угрупованні «ДНР» заявили, що сьогодні українські військові відкрили вогонь по селу Спартак на північ від Донецька, а також здійснювали обстріли районів поблизу Ясинуватої, через що, як стверджують донецькі бойовики, була пошкоджена насосна станція.

Луганські сепаратисти стверджують, що ЗСУ за минулу добу випустили по підконтрольних угрупованню «ЛНР» територіях 43 міни. Крім того, бойовики стверджують, що українська сторона перекинула до лінії зіткнення самохідні артилерійські установки, гаубиці і зенітні установки.

Контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.