«Нормандська четвірка» домовилася про зусилля щодо припинення вогню на Донбасі з 20 лютого

Голови міністерств закордонних справ країн «нормандської четвірки» заявили про готовність вплинути на впровадження режиму припинення вогню на Донбасі з 20 лютого. Про це вони домовилися під час зустрічі на Мюнхенській конференції з безпеки, що тривала близько години.

У переговорах взяли участь керівники зовнішньополітичних відомств чотирьох країн – Україна – Павло Клімкін, Німеччини – Зігмар Габріель, Франції – Жан-Марк Ейро та Росії – Сергій Лавров.

Глава МЗС Франції Жан-Марк Еро підкреслив, що альтернативи Мінським угодам немає і що сторони будуть проводити зустрічі доти, доки не досягнуть прогресу. Як повідомив голова МЗС Німеччини Зіґмар Ґабріель, міністри дійшли згоди у тому, щоб «не розширювати формат переговорів», але не виключають варіант тіснішої взаємодії зі США і протягом наступних двох тижнів планують зібратися знову, щоб обговорити поточну ситуацію на сході України.

Ґабріель також наголосив на необхідності припинення блокади Донбасу, відведення важких озброєнь та допуску моніторингової місії для контролю над місцями їх зберігання.

«Ми, звичайно, говорили про підвищення рівня насильства в останні тижні. Всі сторони погодились реалізувати домовленості Тристоронньої контактної групи у Мінську, досягнуті два дні тому, про встановлення режиму тиші, та про те, що не втілено й до сьогодні, - про відведення важкого озброєння від лінії розмежування», – сказав Ґабріель.

Від квітня 2014 року на Донбасі триває збройний конфлікт. Кілька пакетів домовленостей, досягнених на переговорах у білоруському Мінську в 2014-2015 роках і відомих як Мінські домовленості, передбачають, серед іншого, припинення вогню, виведення з території України іноземних військ, найманців і озброєнь, звільнення всіх заручників і незаконно утримуваних осіб чи встановлення контролю ОБСЄ над українсько-російським кордоном.