РНБО: визнавши документи, видані на непідконтрольних Україні територіях, Путін вийшов з Мінського процесу

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що президент Росії Володимир Путін підписанням указу про визнання документів, виданих на непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей, фактично вийшов з Мінського процесу.

«Підписавши цей указ, Путін юридично визнав квазі-державні терористичні угруповання, які до цього, як фіговий листок, прикривали окупацію Росією частини Донбасу. Такий крок Кремля повністю перекреслює Мінський процес і дорівнює заяві Росії щодо виходу з нього», – сказав Турчинов.

Секретар РНБО підкреслив, що Мінський процес передбачає деокупацію Донбасу та його повернення до правового поля України.

18 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким визнав чинними деякі «документи», видані в окремих районах Донецької та Луганської областей. Згідно з указом, йдеться про тимчасовий характер визнання згаданих «документів» – «на період до політичного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей України на підставі Мінських угод».